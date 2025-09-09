В Непале продолжились протесты, несмотря на отмену запрета использования соцсетей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Акции протеста продолжаются в Непале, несмотря на то, что власти страны отменили ранее введенный запрет на использование соцсетей.

Индийский телеканал NDTV сообщил, что во вторник сотни молодых людей вновь вышли на улицы Катманду, в этот раз они вышли с антикоррупционными лозунгами.

По данным телеканала, протестующие требовали отставки премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли. С раннего утра они жгли шины и блокировали городские дороги.

Сам премьер Непала выступил с заявлением, в котором призвал протестующих к миру и предложил начать диалог, передает NDTV.

Ранее правительство Непала отменило решение о запрете на использование некоторых соцсетей в стране после того, как эта инициатива вызвала протесты, во время которых погибли не менее 19 человек, сообщает Associated Press (AP).

На экстренном заседании кабмина накануне вечером отправили в отставку главу МВД Рамеша Лекака. Премьер Кхадга Прасад Шарма Оли сформировал комитет для расследования обстоятельств столкновений и потребовал за 15 дней представить ему доклад о случившемся. Он пообещал выплатить компенсации семьям погибших и обеспечить лечение раненых.

Накануне в Катманду на митинг собрались десятки тысяч человек. Они окружили здание парламента, после чего полицейские открыли огонь, что привело к гибели людей.

Протесты в понедельник связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами.

Запрет некоторых социальных сетей, таких как X, YouTube и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.