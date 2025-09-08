В Непале погибли 20 протестующих во время демонстраций против запрета соцсетей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полиция открыла огонь по участникам акций протеста против запрета социальных сетей в непальской столице Катманду и других городах, как минимум 20 человек погибли, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

По данным полиции, в результате столкновений погибли как минимум 20 человек, более 250 пострадали. Среди пострадавших 28 полицейских.

Демонстрации начались в Катманду в понедельник, здание парламента окружили десятки тысяч протестующих. Они вышли на улицу в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе Instagram (ресурс корпорации Meta, чья деятельность признана судом экстремистской и запрещена в РФ), YouTube и X.

Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь.

Власти объявили о введении комендантского часа в некоторых городах. Также в отставку ушел глава МВД страны Рамеш Лехак.

Запрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом платформы, которые прошли регистрацию, такие как TikTok и Viber, продолжают работу без перебоев.