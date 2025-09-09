В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Фото: Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Непала отменило решение ввести запрет на использование некоторых соцсетей в стране после того, как эта инициатива вызвала акции протеста, на которых погибли не менее 19 человек, сообщает Associated Press (AP).

Власти ввели комендантский час в столице Катманду и приостановили работу школ; комендантский час действует и в других городах. Сроки его прекращения власти не назвали. Тем не менее, по данным AP, во вторник на улицах появлялись небольшие группы протестующих; полиция постаралась их быстро оттеснить, но без использования силы.

На экстренном заседании кабмина накануне вечером отправили в отставку главу МВД Рамеша Лекака. Премьер Кхадга Прасад Шарма Оли сформировал комитет для расследования обстоятельств столкновений и потребовал за 15 дней представить ему доклад о случившемся. Он пообещал выплатить компенсации семьям погибших и обеспечить бесплатное лечение раненых.

Накануне в Катманду на митинг собрались десятки тысяч человек. Они окружили здание парламента, после чего полицейские открыли огонь, что привело к гибели людей.

Протесты в понедельник связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами.

Запрет некоторых социальных сетей, таких как X, YouTube и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. Это требование является частью более широкой политики властей регулировать соцсети; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства. При этом платформы, которые прошли регистрацию, такие как TikTok и Viber, продолжают работу без перебоев.

В Непале в 2023 году уже запрещали TikTok по обвинению в нарушении социальной гармонии и распространении непристойных материалов. Запрет отменили в 2024 году после того, как руководство сети согласилось соблюдать местное законодательство.