В Польше отменена высшая степень готовности сил ПВО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Польше силы противовоздушной обороны, авиация страны и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Действия ВВС Польши и союзников, связанные с нарушениями воздушного пространства Польши, завершены, - говорится в сообщении. - Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности".

Поиски и определение возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши, продолжаются.

"Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и Королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 помогали этой ночью обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны проводится операция по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация применила против них оружие, объекты были сбиты.