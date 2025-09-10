Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Дональд Туск Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Дональд Туск назвал крупной провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство страны в ночь на среду.

По его словам, "никто не пострадал, ситуация находится под контролем, нет никакой необходимости вводить какие-либо ограничения для граждан".

В ночь на 10 сентября беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, все они были нейтрализованы.

Премьер-министр Польши сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны, а также проинформировал о ситуации генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Оперативное командование польских вооруженных сил назвало проникновение беспилотников в воздушное пространство страны "актом агрессии, который представлял реальную угрозу безопасности граждан".

Обломки одного из беспилотников упали на частный жилой дом в Люблинском воеводстве Польши, нанесен ущерб дому и припаркованному рядом с ним автомобилю, сообщает Polsat.

"Обломки дрона упали на частный жилой дом в населенном пункте Вырики Воля (Влодавский повят Люблинского воеводства). Повреждены крыша дома и автомобиль, стоящий на придомовой территории. Никто не пострадал", - сказал в эфире телеканала представитель местной полиции Анджей Фиолек.