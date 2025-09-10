Польский премьер заявил о применении оружия против объектов в воздушном пространстве Польши

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Польские вооруженные силы применили оружие для уничтожения объектов, которые вторглись в воздушное пространство страны, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Проводится операция в связи с неоднократным нарушением воздушного пространства Польши. Военные применили оружие против объектов", - написал он утром в среду в соцсети X.

Премьер сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны, а также проинформировал о ситуации генсека НАТО Марка Рютте.

Оперативное командование польских вооруженных сил назвало проникновение беспилотников в воздушное пространство страны "актом агрессии, который представлял реальную угрозу безопасности наших граждан".