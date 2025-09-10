Поиск

Во Франции в ходе акций протеста произошли о столкновения с полицией

Во Франции в ходе акций протеста произошли о столкновения с полицией
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В связи с организованным в среду по всей Франции протестным движением "Заблокируем всё" МВД страны сообщает о развернутых 80 тыс. сотрудников сил порядка при поддержке бронетехники и вертолетов.

По данным министерства, к полудню полицейскими были задержаны около 200 человек в ходе беспорядков, возникших в разных городах Франции, большинство из них - в Париже.

Акции протеста были организованы через социальные сети против бюджета жесткой экономии, который отстаивал подавший накануне в отставку премьер-министр Франсуа Байру. Инициаторы протеста - различные левые и профсоюзные организации - прогнозируют около 100 тыс. участников по стране.

Речь не только о манифестациях, но также о блокировке работы транспорта, учреждений и, как пишут французские СМИ, "актах саботажа", сооружении баррикад. Сообщается о многочисленных нарушениях работы железнодорожного транспорта в Парижском регионе.

По информации СМИ, помимо французской столицы, протестующие вышли на улицы Марселя, Лиона, Бордо, Нанта, Ренна, Гренобля и других крупных городов. В большинстве колонн - лозунги "Макрона в отставку!"

В некоторых местах действия протестующих переросли в столкновения с полицией и беспорядки. СМИ передают кадры ожесточенной схватки протестующих с силами порядка в районе парижского Северного вокзала. Поступают сообщения об инцидентах и в других городах страны.


Франция Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши
Беспорядки в Непале

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });