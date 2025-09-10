Во Франции в ходе акций протеста произошли о столкновения с полицией

Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В связи с организованным в среду по всей Франции протестным движением "Заблокируем всё" МВД страны сообщает о развернутых 80 тыс. сотрудников сил порядка при поддержке бронетехники и вертолетов.

По данным министерства, к полудню полицейскими были задержаны около 200 человек в ходе беспорядков, возникших в разных городах Франции, большинство из них - в Париже.

Акции протеста были организованы через социальные сети против бюджета жесткой экономии, который отстаивал подавший накануне в отставку премьер-министр Франсуа Байру. Инициаторы протеста - различные левые и профсоюзные организации - прогнозируют около 100 тыс. участников по стране.

Речь не только о манифестациях, но также о блокировке работы транспорта, учреждений и, как пишут французские СМИ, "актах саботажа", сооружении баррикад. Сообщается о многочисленных нарушениях работы железнодорожного транспорта в Парижском регионе.

По информации СМИ, помимо французской столицы, протестующие вышли на улицы Марселя, Лиона, Бордо, Нанта, Ренна, Гренобля и других крупных городов. В большинстве колонн - лозунги "Макрона в отставку!"

В некоторых местах действия протестующих переросли в столкновения с полицией и беспорядки. СМИ передают кадры ожесточенной схватки протестующих с силами порядка в районе парижского Северного вокзала. Поступают сообщения об инцидентах и в других городах страны.



