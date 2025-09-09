Поиск

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, отставка была принята, сообщил телеканал BFMTV.

Правительство Байру в ожидании формирования нового кабинета будет заниматься текущими делами.

Накануне нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга. После вотума недоверия Елисейский дворец сообщил, что Макрон принимает к сведению отставку премьер-министра. Президент назначит преемника Байру в ближайшие дни.

Комментаторы BFMTV и других французских СМИ со ссылкой на различные источники предполагают, что выбор Макрона может пасть на кандидатуру Себастьена Лекорню - министра обороны в правительстве Байру.

Национальное собрание Франция Себастьен Лекорню Франсуа Байру Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Беспорядки в Непале

Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставку
Беспорядки в Непале

Военные вывезли президента Непала из Катманду

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле
Беспорядки в Непале

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров
Беспорядки в Непале

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов
Беспорядки в Непале

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале14 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2375 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });