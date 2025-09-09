Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, отставка была принята, сообщил телеканал BFMTV.

Правительство Байру в ожидании формирования нового кабинета будет заниматься текущими делами.

Накануне нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга. После вотума недоверия Елисейский дворец сообщил, что Макрон принимает к сведению отставку премьер-министра. Президент назначит преемника Байру в ближайшие дни.

Комментаторы BFMTV и других французских СМИ со ссылкой на различные источники предполагают, что выбор Макрона может пасть на кандидатуру Себастьена Лекорню - министра обороны в правительстве Байру.