Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Белоруссией и Россией

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Латвия с четверга закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией и Россией, сообщил на пресс-конференции глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс.

"С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей", - сказал Спрудс, которого цитируют латвийские СМИ.

Воздушное пространство будет закрыто на высоту до 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы республики.

Глава Минобороны Латвии пояснил, что "зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил после оценки рисков... События в среду в Польше - явное нарушение воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Хотя сейчас прямой угрозы Латвии нет, превентивные меры необходимы".

"Закрытие воздушного пространства у восточной границы позволит полностью контролировать эту зону и облегчит обнаружение несанкционированных летающих объектов, а также освободит зону ограниченного воздушного пространства для истребителей Балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО и латвийских ПВО. Этот шаг также позволит расширить возможности испытаний систем акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий беспилотников и противодействия им, а также развернуть и подготовить дополнительные мобильные боевые подразделения", - сообщил Спрудс.

Он также отметил, что в настоящее время латвийская армия находится в состоянии повышенной готовности в ходе комплексных учений по национальной обороне Namejs.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность. Заявлялось об обнаружении обломков 16 беспилотников и одной ракеты.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".