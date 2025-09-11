Поиск

В годовщину терактов 11 сентября Трамп посетит памятную церемонию в Пентагоне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят церемонию по случаю годовщины терактов 11 сентября на территории штаб-квартиры Пентагона, сообщает US News.

Мероприятие пройдет в мемориальном комплексе у здания Пентагона в округе Арлингтон, штат Виргиния, в пригороде Вашингтона.

Масштабная церемония запланирована в Нью-Йорке в Национальном мемориале и музее 11 сентября на Манхеттене, построенном на месте башен Всемирного торгового центра (WTC), уничтоженных в ходе теракта. Там родственники погибших зачитают их поименный список.

Мероприятие в Нью-Йорке посетят вице-президент США Джей ди Вэнс и его жена Уша.

Память погибших также почтут в Шансквилле в штате Пенсильвания. Там пройдет минута молчания в память о пассажирах и членах экипажа рейса 93 авиакомпании American Airlines, которые оказали сопротивление террористам-угонщикам. Их самолет упал, все, кто был на борту, погибли. На месте катастрофы в 2011 году установлен национальный мемориал.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками. В результате терактов погибли почти 3 тысячи человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещенная в Рлссии террористическая организация).

Утром того дня террористы захватили в США четыре пассажирских самолета. Два лайнера протаранили банши Захватчики направили два лайнера в башни WTC, которые загорелись и обрушились.

Третий самолет врезался в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый упал в поле около Шанксвилла в Пенсильвании. Теракты стал крупнейшими в мировой истории по числу жертв.

20-я годовщина терактов 11 сентября

Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени.В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.Находившиеся в непосредственной близости к эпицентру разрушений задыхались от цементной пылиПожарные одними из первых прибыли на место взрывов башен-близнецов. 341 пожарный погиб в горящих зданиях.Почти все погибшие в результате взрыва башен Всемирного торгового центра были взрослыми. Жертвами теракта стали лишь восемь детей - все они находились на борту врезавшихся в здания самолетов. Однако более трех тысяч детей в результате терактов остались без одного из родителей.Из почти трех тысяч жертв терактов более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 – в захваченных самолетах. Более шести тысяч человек получили ранения.На тушение пожаров ушло несколько недель. Горение и тление продолжалось 99 дней, прежде чем огонь был полностью ликвидирован.Известно, что в Южной башне Всемирного торгового центра 18 человек с этажей выше места удара смогли спастисьКроме разрушения башен-близнецов были серьезно повреждены или уничтожены другие строения Всемирного торгового центра: отель Marriott, православная греческая церковь Святого Николая, а также здания 7,6,5 и 4 World Trade CenterОдно крыло Пентагона было повреждено взрывом и огнём, часть здания обрушиласьПолная очистка территории в Нью-Йорке завершилась только к марту 2002 годаПо решению Конгресса с 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота. С 2009 года по инициативе членов семей погибших эта дата именуется также Общенациональный день служения и памяти.
Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени.
