В годовщину терактов 11 сентября Трамп посетит памятную церемонию в Пентагоне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят церемонию по случаю годовщины терактов 11 сентября на территории штаб-квартиры Пентагона, сообщает US News.

Мероприятие пройдет в мемориальном комплексе у здания Пентагона в округе Арлингтон, штат Виргиния, в пригороде Вашингтона.

Масштабная церемония запланирована в Нью-Йорке в Национальном мемориале и музее 11 сентября на Манхеттене, построенном на месте башен Всемирного торгового центра (WTC), уничтоженных в ходе теракта. Там родственники погибших зачитают их поименный список.

Мероприятие в Нью-Йорке посетят вице-президент США Джей ди Вэнс и его жена Уша.

Память погибших также почтут в Шансквилле в штате Пенсильвания. Там пройдет минута молчания в память о пассажирах и членах экипажа рейса 93 авиакомпании American Airlines, которые оказали сопротивление террористам-угонщикам. Их самолет упал, все, кто был на борту, погибли. На месте катастрофы в 2011 году установлен национальный мемориал.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками. В результате терактов погибли почти 3 тысячи человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещенная в Рлссии террористическая организация).

Утром того дня террористы захватили в США четыре пассажирских самолета. Два лайнера протаранили банши Захватчики направили два лайнера в башни WTC, которые загорелись и обрушились.

Третий самолет врезался в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый упал в поле около Шанксвилла в Пенсильвании. Теракты стал крупнейшими в мировой истории по числу жертв.