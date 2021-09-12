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Видео с лидером "Аль-Каиды" было обнародовано в годовщину терактов 11 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Видеозапись с обращением лидера "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири распространили в интернете в 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября, унесших жизни 2977 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на западные СМИ, отслеживающих публикации о террористах.

Видеозапись выпустили накануне, на ней главарь боевиков говорит о том, что "Иерусалим никогда не будет еврейским" и восхваляет атаки группировки, в том числе и в Сирии в январе этого года.

СМИ отмечают, что он упомянул вывод иностранных войск из Афганистана, но не касался темы захвата "Талибаном" (террористическая группировка, запрещена в РФ) территории этой страны. Это может свидетельствовать о том, что видео было записано гораздо раньше, чем было распространено. В пользу этой версии СМИ также указывают на то, что главарь боевиков, говоря о выводе войск, мог иметь в виду подписанное талибами и США соглашение в феврале 2019 года.

В конце 2020 года появилась информация о том, что аз-Завахири может быть мертв, но подтверждения этой информации не последовало. С тех пор видеозапись, распространенная накануне, стала первым его "появлением" в интернет-пространстве.

Египтянин аз-Завахри стал лидером "Аль-Каиды" после ликвидации Усамы бен Ладена в Абботтабаде в Пакистане в 2011 году силами США.

11 сентября 2001 года группа террористов-смертников совершила атаку на США. Боевики захватили четыре самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания.

20-я годовщина терактов 11 сентября

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Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени. В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.Находившиеся в непосредственной близости к эпицентру разрушений задыхались от цементной пыли Пожарные одними из первых прибыли на место взрывов башен-близнецов. 341 пожарный погиб в горящих зданиях.Почти все погибшие в результате взрыва башен Всемирного торгового центра были взрослыми. Жертвами теракта стали лишь восемь детей - все они находились на борту врезавшихся в здания самолетов. Однако более трех тысяч детей в результате терактов остались без одного из родителей. Из почти трех тысяч жертв терактов более двух с половиной тысяч человек погибли в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, более 200 – в захваченных самолетах. Более шести тысяч человек получили ранения.На тушение пожаров ушло несколько недель. Горение и тление продолжалось 99 дней, прежде чем огонь был полностью ликвидирован.Известно, что в Южной башне Всемирного торгового центра 18 человек с этажей выше места удара смогли спастисьКроме разрушения башен-близнецов были серьезно повреждены или уничтожены другие строения Всемирного торгового центра: отель Marriott, православная греческая церковь Святого Николая, а также здания 7,6,5 и 4 World Trade CenterОдно крыло Пентагона было повреждено взрывом и огнём, часть здания обрушиласьПолная очистка территории в Нью-Йорке завершилась только к марту 2002 годаПо решению Конгресса с 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота. С 2009 года по инициативе членов семей погибших эта дата именуется также Общенациональный день служения и памяти.
Первый лайнер, захваченный террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 08:46, а второй - в Южную башню в 09:03 утра по местному времени.
Аль-Каида Айман аз-Завахири

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