Турция начала тренировать сирийских военных

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Турции приступило к обучению и консультированию сирийских военных, предоставлению технической поддержки в соответствии с заключенному в августе соглашению о сотрудничестве между странами, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в турецком военном ведомстве.

После подписания соглашения активизировались усилия по перестройке вооруженных сил Сирии, говорит собеседники издания. Тренировки, визиты, консультации и техническая поддержка проходят в координации с Министром обороны Сирии плановым образом. Турция нацелена на реализацию принципа "одно государство, одна армия".

По данным Daily Sabah, Турция также поставляет Сирии вооружения и помогает с материально-техническим обеспечением. В свою очередь сирийское правительство приняло во внимание призывы избавить регион от террористической активности.

Источники газеты опровергли информацию, что Израиль наносил удары по турецкому оборудованию в Сирии. В Минобороны Турции подчеркнули, что изменений в размещении турецкого персонала и оборудования на севере Сирии нет.