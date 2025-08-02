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Турция начала поставки газа из Азербайджана в Сирию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил в субботу, что газ из Азербайджана начал поступать в Сирию через турецкую территорию.

"Выступая на церемонии запуска турецко-сирийского газопровода, Байрактар сказал, что газ из Азербайджана будут доставлять в Сирию через Килис - турецкий город на границе с Сирией", - сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, газопровод из Килиса в Алеппо в Сирии закончили ремонтировать 21 мая.

Министр отметил, что теперь в Сирию можно экспортировать в год 2 млрд кубометров газа, что хватит на выработку электричества для 5 млн домохозяйств.

На этой неделе генеральный директор Государственной корпорации по производству электроэнергии Сирии Мухаммад Фадила заявил, что электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа.

30 июля министерства энергетики Турции и Сирии объявили, что азербайджанский газ начнет поступать 2 августа через трансграничный трубопровод Килис - Алеппо в рамках трехстороннего соглашения.

Ранее правительство Сирии и Госнефтекомпания Азербайджана в Баку подписали меморандум о взаимопонимании, включающий сотрудничество и координацию в области энергетики, поставки природного газа через Турцию, а также сотрудничество и координацию в нефтеразведке.

Сирия Азербайджан Турция газ
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