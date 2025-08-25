Поиск

Израиль и Сирия все ближе к заключению соглашения по безопасности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израиль и Сирия добиваются прогресса на пути к заключению соглашения по безопасности, посредником в котором выступают США, сообщает в понедельник LBCI со ссылкой на израильский источник.

"Израиль приближается к соглашению под эгидой США по безопасности с Сирией (...) Израильский чиновник описал потенциальное соглашение как возможность обеспечить долгосрочную безопасность Израиля. При этом он предостерег, что оно также может породить в будущем стратегические риски", - отмечает телеканал.

В перечень условий соглашения входит помощь с восстановлением Сирии, которую поддержит США, финансовая поддержка государств Персидского залива, гарантии безопасности Израиля в обмен на дистанцирование Дамаска от проиранских сил.

Кроме того, по словам источника, Израиль также изучает возможность перенести переговоры с группировкой ХАМАС, посвященные освобождению заложников и прекращению огня в Газе, из Катара в ОАЭ или европейскую страну, а также внести изменения в состав израильской делегации переговорщиков.

В свою очередь корреспондент портала Axios Барак Равид отмечает, что тем временем администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться нормализации ситуации и в Сирии и Ливане. "2025 год - год возможностей Трампа для миротворчества (...) сейчас Трамп может быть наиболее результативен с дипломатией. Но с каждым днем эта суперспособность снижается", - приводит Axios слова неназванного чиновника США.

Axios напоминает о недавних встречах посла США в Турции, спецпосланника по Сирии Томаса Баррака, министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани, на которых обсуждались нормализация отношений между Израилем и Сирией, создание гуманитарного коридора для доставки гумпомощи друзам в сирийскую провинцию Эс-Сувейда.

Также Axios передает со ссылкой на представителей американских и израильских властей, что Баррак и представитель Госдепа Морган Ортагус накануне посетили Израиль, провели встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Дермером, главами МИД и Минобороны. Баррак и Ортагус подчеркнули необходимость воспользоваться моментом для улучшения отношений с Ливаном. По данным портала, израильская сторона выразила желание выполнить некоторые из предложений США, но подчеркнула, что прогресс будет зависеть от способности ливанских военных сдерживать движение "Хезболла". Также Баррак и Нетаньяху обсуждали переговоры с Сирией по соглашению о безопасности.

На прошлой неделе израильские СМИ со ссылкой на арабские источники передавали, что Израиль и Сирия, как ожидается, подпишут 25 сентября соглашение о безопасности. Соглашение должно быть подписано под эгидой США на следующий день после первого выступления президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечали источники.

По данным СМИ, США работают и над организацией встречи аш-Шараа и премьер-министра Израиля Нетаньяху, в которой, как ожидается, примет участие Трамп.

Кроме того, израильские СМИ сообщили о прогрессе на переговорах, состоявшихся на прошлой неделе в Париже между министром Дермером и главой МИД Сирии аш-Шибани.

