Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Фото: Jeff Schear/Getty Images for Hyundai

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Строительство завода по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия, которым совместно занимаются южнокорейские компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution, отложено на несколько месяцев после антимиграционного рейда на площадке.

В ходе рейда властей США были задержаны 475 работников, большинство из них - граждане Южной Кореи.

"Это вызовет задержку минимум на два или три месяца, потому что все эти люди хотят вернуться домой, - заявил CEO Hyundai Хосе Муньос. - После этого нам нужно понять, как заместить эти позиции".

Ожидается, что чартерный рейс с задержанными корейцами вылетит из США в Южную Корею в четверг.

Акции Hyundai Motor в четверг подорожали на 1,1%.

