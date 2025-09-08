Поиск

В США заявили, что рейд против мигрантов на заводе Hyundai не повлияет на инвестиции в американскую экономику

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ситуация с задержанием граждан Южной Кореи в ходе антимиграционного рейда на заводе Hyundai Motor Group и LG Energy Solution не несет негативных последствий для инвестиций в экономику США.

"Для нас это прекрасная возможность убедить зарубежные компании, приходящие на рынок США, что они будут знать правила игры", - приводит Associated Press выдержки из выступления Ноэм на встрече министров стран-участниц разведывательного альянса "Пять глаз".

Министр призвала иностранные компании трудоустраивать американских граждан и "привлекать тех, кто готов добросовестно работать и соблюдать законы страны".

Ноэм сообщила, что задержанных южнокорейцев депортируют из страны. По словам министра, часть этих лиц "оказалась вовлечена в другие виды преступной деятельности и столкнется с последствиями". Подробностей Ноэм приводить не стала.

4 сентября правоохранительные органы задержали до 450 работников на заводе по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в городе Эллабелл штата Джорджия. По данным дипломатического источника корейского агентства "Ренхап", 300 из них - граждане Республики Корея.

МИД Южной Кореи позднее осудил данные мероприятия.

Президент США Дональда Трампа неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.

США Hyundai Джорджия LG Energy Solution Южная Корея Кристи Ноэм Эллабелл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });