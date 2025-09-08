В США заявили, что рейд против мигрантов на заводе Hyundai не повлияет на инвестиции в американскую экономику

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ситуация с задержанием граждан Южной Кореи в ходе антимиграционного рейда на заводе Hyundai Motor Group и LG Energy Solution не несет негативных последствий для инвестиций в экономику США.

"Для нас это прекрасная возможность убедить зарубежные компании, приходящие на рынок США, что они будут знать правила игры", - приводит Associated Press выдержки из выступления Ноэм на встрече министров стран-участниц разведывательного альянса "Пять глаз".

Министр призвала иностранные компании трудоустраивать американских граждан и "привлекать тех, кто готов добросовестно работать и соблюдать законы страны".

Ноэм сообщила, что задержанных южнокорейцев депортируют из страны. По словам министра, часть этих лиц "оказалась вовлечена в другие виды преступной деятельности и столкнется с последствиями". Подробностей Ноэм приводить не стала.

4 сентября правоохранительные органы задержали до 450 работников на заводе по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в городе Эллабелл штата Джорджия. По данным дипломатического источника корейского агентства "Ренхап", 300 из них - граждане Республики Корея.

МИД Южной Кореи позднее осудил данные мероприятия.

Президент США Дональда Трампа неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.