Белоруссия отвергла все претензии в связи с нарушением пространства Польши дронами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия отвергает любые претензии в связи с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября, заявил временный поверенный в делах республики при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совбеза ООН.

"Сожалеем, что в своем запросе на проведение встречи Совета Безопасности ООН Польша обвинила Беларусь в эскалации ситуации и пренебрежении международным правом. Отвергаем любые претензии в наш адрес в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Особенно безосновательно эти обвинения звучат на фоне того обстоятельства, что Республика Беларусь первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников", - приводит слова Тозика госагентство БелТА в субботу.

По словам Тозика, Белоруссия продемонстрировала абсолютно открытый характер своих действий и готовность к оперативному сотрудничеству. "В ответ мы слышим совершенно необъяснимые аргументы в наш адрес", - заявил дипломат.

Тозик подчеркнул, что Белоруссия всегда исходила из приоритетов исключительно мирного урегулирования конфликта на Украине и не видит иных вариантов разрешения конфликта.

"Приветствуем текущие дипломатические инициативы, направленные на содействие прямым переговорам. Рассчитываем, что итоги состоявшегося недавно двустороннего саммита России и США на Аляске дадут осязаемые результаты для мирного процесса. Отмечаем в этой связи усилия президента США по содействию скорейшему завершению конфликта. Мы всегда заявляли и продолжали настаивать на том, что принципиально важно добиться прекращения огня, двигаться в сторону закрепления договоренностей с твердыми, недвусмысленными гарантиями в отношении как Украины, так и России", - заявил Тозик.

Как сообщалось, 10 сентября польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, они были сбиты. В Белоруссии заявили, что известили Польшу и Литву о приближении дронов, часть "заблудившихся" БПЛА была уничтожена силами белорусской ПВО.