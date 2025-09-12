Трамп не намерен никого защищать в ситуации с дронами в Польше

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не собирается никого защищать в ситуации с инцидентами с беспилотниками, проникшими ранее на этой неделе в воздушное пространство Польши. Он заявил об этом Fox News.

"Я не собираюсь никого защищать. Они (беспилотники) сбиты, но им не следовало приближаться к Польше", - сказал он.

Ранее в Варшаве сообщили, что в ночь на 10 сентября беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что беспилотники были российскими и назвал их появление провокацией.

В тот же день Трамп кратко прокомментировал новости из Польши в соцсети: "Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!"