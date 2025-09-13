Прокуратура Турции распорядились задержать 48 человек по делу о коррупции

В их числе - глава района Стамбула

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции отдала распоряжение задержать в связи с расследованием дел о коррупции 48 человек, включая главу стамбульского района Байрампаша Хасана Мутлу - представителя основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР), передают в субботу западные СМИ.

Утром в субботу полиция провела рейды в 72 местах для изъятия документов и задержания лиц, подозреваемых в растрате средств, взяточничестве и манипуляциях при проведении тендеров.

В свою очередь Мутлу заявил, что расследование является политически мотивированной попыткой давления на СНР. Он подчеркнул, что скрывать ему нечего.

СМИ напоминают, что сотни членов СНР являются фигурантами уголовных дел.

Ранее был арестован, в частности, мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Сообщалось, что арест связан с антикоррупционным расследованием. В июле Имамоглу получил год и восемь месяцев лишения свободы за угрозы и оскорбления в адрес прокурора, суд оправдал его по делу о подстрекательстве к преследованию гособвинителя.

В турецкой оппозиции убеждены, что данное дело - политически мотивированное: считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. Его арест в марте спровоцировал масштабные протесты в Турции.

В понедельник турецкий суд должен решить, имеет ли право лидер оппозиции Озгюр Озель занимать должность председателя СНР. Суд определит, не прошел ли с нарушениями конгресс партии в 2023 году, на котором Озель стал главой СНР.