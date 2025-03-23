Суд постановил арестовать мэра Стамбула

Экрем Имамоглу Фото: Serdar Ozsoy/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовный суд Стамбула в воскресенье распорядился арестовать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает издание Hürriyet.

В рамках расследования, фигурантом которого стал Имамоглу, задержаны еще 18 человек, девятерых подозреваемых освободили.

Ранее прокуратура Стамбула выдвинула обвинения в отношении Имамоглу и еще нескольких муниципальных служащих в "создании и руководстве преступной организацией", "подкупе", "мошенничестве при проведении тендеров" и "незаконном получении персональных данных".

Кроме того, Имамоглу и еще трех человек обвиняют в связях со считающейся в Турции террористической и запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Сам мэр, который является влиятельным оппозиционным политиком и потенциальным кандидатом в президенты Турции, отвергал все обвинения и заявлял, что столкнулся "с политически мотивированной атакой" с целью подорвать его позиции.

Задержание Имамоглу 19 марта по обвинению в коррупции и связях с терроризмом вызвало волну протестов по всей стране, демонстрации в поддержку стамбульского мэра прошли в Стамбуле, Анкаре и других городах. По мнению демонстрантов, это и другие расследования, касающиеся политика, являются политически мотивированными.

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Он считается основным политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.