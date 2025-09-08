В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Стамбуле сторонники основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Турции в вступили в столкновения с силами полиции, передает AP.

Cотни протестующих в понедельник проигнорировали введенный накануне трехдневный запрет на массовые собрания и собрались рядом со штаб-квартирой партии, вокруг которой полицейские установили кордоны. В здание должен был прибыть Гюрсел Текин, которого турецкий суд назначил временным управляющим партии после того, как приостановил исполнение своих обязанностей партийным руководством по обвинению в правонарушениях, допущенных в 2023 году на партийном конгрессе.

Руководство СНР после решения суда призвало сторонников собраться у ее штаб-квартиры: активисты стали прибывать туда ночью. В понедельник часть протестующих попыталась прорваться через полицейское оцепление вокруг здания CHP, в результате чего произошли столкновения. Полиция, в частности, применила слезоточивый газ.

Позднее Текин под усиленной охраной полиции прибыл в здание. По информации AP, собравшиеся встретили его неодобрительно, недовольные тем, что он принял решение суда, которое в СНР считают неправомерным. В свою очередь Текин заявил, что он не хочет эскалации ситуации, желает решить юридические проблемы партии.

По данным AP, на фоне протестов в Турции ограничена работа нескольких популярных социальных сетей, включая X.

Власти Турции обвиняют представителей СНР в коррупции. Так, ранее был арестован, в частности, мэр Стамбула Экрем Имамоглу. В турецкой оппозиции убеждены, что данное дело - политически мотивированное: считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. Его арест в марте спровоцировал самые масштабные протесты в Турции за последнее десятилетие.