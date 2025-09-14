Поиск

В Сирии решили перенести парламентские выборы на более поздний срок

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сирии перенесли на более поздний срок парламентские выборы, планировавшиеся первоначально на 15-20 сентября, так как не завершили некоторые подготовительные мероприятия, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на представителя сирийского избиркома Навара Наджмеха.

Наджмех пояснил, что в избиркоме еще не завершили формирование структур, которые будут отвечать за организацию голосования и за допуск к выборам кандидатов.

"Перенос позволит дать время на то, чтобы рассмотреть кандидатов на должности в структуры по проведению выборов, изучить поступающие запросы", - отметил собеседник агентства.

Власти Сирии пока не сообщили, когда в итоге планируют провести голосование.

EFE поясняет, что в Сирии - сложная система выборов в парламент, при которой граждане не голосуют напрямую за того или иного кандидата.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });