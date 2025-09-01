Поиск

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

Фото: Bakr Al Kasem/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Около 850 тыс. бежавших из Сирии граждан вернулись из соседних стран с декабря 2024, когда бывший президент Башар Асад покинул страну, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя ООН.

"Заместитель Верховного комиссара ООН по беженцам Келли Клементс сообщила AP, что около 1,7 млн из вынужденно перемещенных в течение 14-летнего конфликта сирийцев возвращаются в свои дома", - информирует агентство.

По данным AP, в ближайшие несколько недель число возвратившихся в Сирию беженцев может достигнуть 1 млн человек.

"Число возвращающихся исключительно велико", - отметила Клементс.

Больше всего сирийских беженцев в настоящий момент находятся в Ливане - стране, где проживает самое большое количество беженцев на душу населения в мире. Ранее ливанские власти дали нелегальным сирийским мигрантам время до конца августа, чтобы покинуть страну.

Клементс добавила, что еще около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Сирии из-за столкновений между правительственными силами и бойцами из общины друзов в июне. По ее словам, шоссе Дамаск - Сувейда, которое несколько недель блокировали, теперь открыто, "что очень важно, поскольку это позволит доставить в район гораздо больше гуманитарной помощи".

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск; президент Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Вместе с тем израильские военные заняли позиции в южной буферной зоне. Власти Израиля называли это временной мерой. Кроме того, израильская авиация наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.

