Поиск

Президент Сирии призвал обеспечить единство страны без применения насилия

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о неприемлемости добиваться единства страны военными методами.

"Перед нами еще одно сражение - за объединение Сирии, но не кровью и военной силой (...) а за счет взаимопонимания, потому что Сирия устала от войны", - приводит в воскресение Al Arabiya его слова со встречи с высокопоставленными официальными лицами.

По его словам, некоторые силы желают раздела страны, но допустить этого нельзя. "Ряд групп хочет получить власть при помощи региональных сил - Израиля и других. Это крайне затруднительно и не воплотится в жизнь", - отметил аш-Шараа.

Он признал, что в ходе столкновений в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в июле преступления совершали все стороны, в том числе сотрудники сил безопасности и военнослужащие. Аш-Шараа подчеркнул, что государство привлечет виновных к ответственности.

В то же время он обвинил Израиль во вмешательстве в ситуацию в Эс-Сувейде и в попытках ослабить Сирию.

Накануне в Эс-Сувейде прошли демонстрации с участием сотен человек, которые в том числе призывали к самоопределению этого региона, населенного преимущественно друзами - этноконфессиональной группой арабов, которая исповедуют особую религию - таухид.

Кроме того, аш-Шараа напомнил, что Дамаск продолжает переговоры с курдскими властями на севере и северо-востоке страны по поводу реализации соглашения 10 марта. Тогда стороны заключили договоренности об интеграции курдских отрядов в сирийские вооруженные силы, но конкретных шагов с тех пор не последовало. Курды настаивают на децентрализации системы управления, что отвергает Дамаск.

В Сирии 13-20 июля в Эс-Сувейде происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.

Сирия Ахмед аш-Шараа Эс-Сувейда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

В Израиле демонстранты потребовали заключить соглашение об освобождении заложников в Газе

Часть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задач

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу

Лидеры ЕС приглашены обсудить планы завершения конфликта на Украине с Трампом и Зеленским

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

"Коалиция желающих" соберется в ближайшее время после саммита РФ-США на Аляске

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске94 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });