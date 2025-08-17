Президент Сирии призвал обеспечить единство страны без применения насилия

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о неприемлемости добиваться единства страны военными методами.

"Перед нами еще одно сражение - за объединение Сирии, но не кровью и военной силой (...) а за счет взаимопонимания, потому что Сирия устала от войны", - приводит в воскресение Al Arabiya его слова со встречи с высокопоставленными официальными лицами.

По его словам, некоторые силы желают раздела страны, но допустить этого нельзя. "Ряд групп хочет получить власть при помощи региональных сил - Израиля и других. Это крайне затруднительно и не воплотится в жизнь", - отметил аш-Шараа.

Он признал, что в ходе столкновений в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в июле преступления совершали все стороны, в том числе сотрудники сил безопасности и военнослужащие. Аш-Шараа подчеркнул, что государство привлечет виновных к ответственности.

В то же время он обвинил Израиль во вмешательстве в ситуацию в Эс-Сувейде и в попытках ослабить Сирию.

Накануне в Эс-Сувейде прошли демонстрации с участием сотен человек, которые в том числе призывали к самоопределению этого региона, населенного преимущественно друзами - этноконфессиональной группой арабов, которая исповедуют особую религию - таухид.

Кроме того, аш-Шараа напомнил, что Дамаск продолжает переговоры с курдскими властями на севере и северо-востоке страны по поводу реализации соглашения 10 марта. Тогда стороны заключили договоренности об интеграции курдских отрядов в сирийские вооруженные силы, но конкретных шагов с тех пор не последовало. Курды настаивают на децентрализации системы управления, что отвергает Дамаск.

В Сирии 13-20 июля в Эс-Сувейде происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель операции - поддержка военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Также сообщалось, что власти начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда.