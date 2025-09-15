Поиск

На Земле началась самая сильная с июня магнитная буря

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Самая сильная с июня магнитная буря началась на Земле из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи", - говорится в сообщении.

По словам ученых, начавшаяся буря превосходит по мощности все прогнозируемые расчеты.

"Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад", - сказали в лаборатории.

Ученые сообщили, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток.

"Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели", - отметили в лаборатории.

