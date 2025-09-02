На Земле продолжается геомагнитная буря после прихода выброса солнечной плазмы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся накануне около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3.

Ученые отмечают, что минувшей ночью в северо-западных районах страны в некоторых случаях удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний, которая в основной части из-за позднего ночного прихода солнечного вещества успела сместиться в сторону скандинавского региона и далее в сторону Канады. По их словам, "с учетом ожидающейся суточной продолжительности геомагнитной бури, впрочем, в настоящий момент считается, что зона сияний продержится до следующего тёмного времени суток, и в этом случае сможет повторно наблюдаться с ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны".