Поиск

На Земле продолжается геомагнитная буря после прихода выброса солнечной плазмы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся накануне около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3.

Ученые отмечают, что минувшей ночью в северо-западных районах страны в некоторых случаях удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний, которая в основной части из-за позднего ночного прихода солнечного вещества успела сместиться в сторону скандинавского региона и далее в сторону Канады. По их словам, "с учетом ожидающейся суточной продолжительности геомагнитной бури, впрочем, в настоящий момент считается, что зона сияний продержится до следующего тёмного времени суток, и в этом случае сможет повторно наблюдаться с ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны".

РАН Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });