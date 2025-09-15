Поиск

Минск обвинил соседние страны в нарушении соглашения о количестве пропускаемого транспорта

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Соседние с Белоруссией страны нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу транспорта, доложил президенту Александру Лукашенко председатель государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский. Об этом сообщает "БелТА".

"Нарушают соглашение (сопредельные страны в таможенных пунктах пропуска - ИФ). Причем принимают меньше умышленно. То есть вся инфраструктура есть, пункты пропуска, техника. Но делается это умышленно. Соответственно, раз принимают автомобилей меньше, очереди на нашей стороне образовываются", - заявил Орловский.

Ситуацию на границе в целом глава ГТК назвал "сложной".

"Что касается выезда, здесь все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы и оформляем на выезд. Пропускают автомобилей к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями", - сказал Орловский.

Он привел пример, что если на литовском направлении можно оформлять 500-600 грузовиков, то реально пропускают только до 100 машин.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Орловский
