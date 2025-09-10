Поиск

Минск не видит необходимости превращать Евросоюз в осажденную крепость

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Политики стремятся превратить Евросоюз в осажденную крепость, хотя необходимости в этом нет, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Об этом сообщает "БелТА".

"На самом деле в этом нет никакой необходимости, абсолютно бессмысленная затея с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности в регионе. А наоборот, только еще большее нагнетание, эскалация", - сказал глава МИД.

По его словам, Польша заявляет о стремлении сформировать самую большую армию в Европе, закупает по всему миру вооружение наступательного характера. В НАТО принимаются решения о доведении необходимых пороговых значений трат на военные цели до 5%, а в некоторых странах - до 7% ВВП.

"Каждый третий евро в Литве, Латвии, Польше будет уходить на милитаризацию, покупку вооружений, а не на социальные проекты или инфраструктуру ", - заявил Рыженков.

По его оценке, из этого же ряда решение польских властей закрыть границу с Белоруссией из-за проведения белорусско-российского учения "Запад-2025". Рыженков обратил внимание, что число участников учений в Белоруссии - около 10 тыс. военнослужащих. Для снижения напряженности принято решение о переносе основных маневров вглубь страны, подальше от границы с ЕС, "чтобы не дай бог кто-то не усмотрел в учениях что-то агрессивное". Для наблюдения за учениями были приглашены представители зарубежных стран, в том числе НАТО.

Одновременно у западных границ Белоруссии страны ЕС проводят учения с привлечением 30-40 тыс. военнослужащих и большим количеством вооружений, техники, перебрасываемой из других стран ЕС. "И при этом польская сторона обвиняет нас, что мы своими учениями создаем большую опасность для Польши и других стран ЕС! Либо Польша так не уверена в своих вооруженных силах и считает, что данный расклад - в пользу Беларуси?" - сказал министр.

