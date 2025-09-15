Чехия направила звено вертолетов на защиту Польши от беспилотников

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Чехия направила в Польшу звено вертолетов в рамках поддержки операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), сообщила пресс-служба чешского Минобороны.

"Сегодня в Польшу прибыли три вертолета для усиления защиты воздушного пространства восточной границы нашего близкого союзника. Наши пилоты приступят к защите воздушного пространства Польши в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фото штурмовых Мi-171S (Ми-171Ш), стоящих на вооружении у чешской армии.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников".