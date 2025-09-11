Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил задействовать три истребителя Rafale для обеспечения защиты восточного фланга НАТО.

"Ввиду вторжения российских дронов в Польшу я решил отправить три истребителя Rafale, чтобы помочь в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО вместе с союзниками", - написал он в соцсети Х.

Он отметил, что обсудил эту тему, в частности, с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Безопасность европейского континента - наш приоритет", - подчеркнул французский лидер.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь 10 октября сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотников. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Затем было объявлено, что обнаружены обломки 16 беспилотников и одной ракеты.