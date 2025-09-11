Bloomberg сообщил о планах НАТО укрепить оборону на восточном фланге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Командование НАТО намерено усилить оборону в восточной части альянса после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с темой.

По его словам, НАТО готовит оборонительный военный ответ на проникновение дронов в Польшу, с целью усилить сдерживание на восточном фланге.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич будет координировать данные меры. Пока его штаб оценивает ситуацию и изучает, какие средства могут понадобиться для усиления сдерживания.

Bloomberg не раскрывает, что именно может предпринять НАТО.

Кроме того, добавил источник агентства, альянс даст и политический ответ на случившееся.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Сообщалось об обнаружении обломков 16 беспилотников и одной ракеты.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".