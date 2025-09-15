Поиск

Британские истребители присоединятся к операции НАТО "Восточный страж" в Польше

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания предоставит истребители Typhoon для миссии НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Британские истребители будут выполнять задания по противовоздушной обороне над Польшей, чтобы противостоять воздушным угрозам, включая беспилотники, в рамках миссии НАТО Eastern Sentry", - говорится в сообщении.

В миреНаправленные в Польшу французские истребители Rafale могут нести ядерное оружиеЧитать подробнее

Там пояснили, что "истребители Typhoon Королевских ВВС присоединятся к союзным силам, в том числе из Дании, Франции и Германии, для укрепления обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге".

Самолеты, размещенные "на базе ВВС Конингсби в Линкольншире, как ожидается, начнут полеты над Польшей в ближайшие дни. Поддержку им будут оказывать самолеты-заправщики Voyager с базы ВВС Бриз-Нортон".

"Эти самолеты - не просто демонстрация силы, они играют жизненно важную роль в сдерживании агрессии, обеспечении безопасности воздушного пространства НАТО и защите нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников", - заявил британский премьер Кир Стармер, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Великобритания Польша НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });