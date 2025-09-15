Британские истребители присоединятся к операции НАТО "Восточный страж" в Польше

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания предоставит истребители Typhoon для миссии НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Британские истребители будут выполнять задания по противовоздушной обороне над Польшей, чтобы противостоять воздушным угрозам, включая беспилотники, в рамках миссии НАТО Eastern Sentry", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что "истребители Typhoon Королевских ВВС присоединятся к союзным силам, в том числе из Дании, Франции и Германии, для укрепления обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге".

Самолеты, размещенные "на базе ВВС Конингсби в Линкольншире, как ожидается, начнут полеты над Польшей в ближайшие дни. Поддержку им будут оказывать самолеты-заправщики Voyager с базы ВВС Бриз-Нортон".

"Эти самолеты - не просто демонстрация силы, они играют жизненно важную роль в сдерживании агрессии, обеспечении безопасности воздушного пространства НАТО и защите нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников", - заявил британский премьер Кир Стармер, которого цитирует пресс-служба Минобороны.