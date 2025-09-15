Направленные в Польшу французские истребители Rafale могут нести ядерное оружие

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Польшу прибыли французские истребители Rafale из особого подразделения, оснащенного для использования ядерного оружия, заявляет профильное издание Defence24.

"После заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу прибыли три истребителя Dassault Rafale. Однако эти самолеты не относятся к подразделениям, традиционно занимающимся противовоздушной обороной, а приписаны к подразделениям 4-й воздушной эскадрильи, базирующейся на авиабазе 113 Сен-Дизье-Робинсон и специализирующейся на ядерном оружии", - говорится в сообщении.

Эксперты издания предположили, что истребители прибыли в Польшу без ядерных зарядов. Тем не менее, там добавили, что одновременно с Rafale на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет A400M Atlas с грузом неизвестного характера.

"Даже если Rafale из 4-й эскадрильи не прибыли с ядерным оружием, оно может быть доставлено в любой момент, а пилоты и технический персонал эскадрильи знакомятся с реалиями базы на востоке Польши", - подчеркивает издание.

Rafale могут быть вооружены ракетами ASMP с ядерной боевой частью взрывной мощностью от 100 до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте и дальностью полета до 600 км.

Ранее пресс-служба Генштаба Франции сообщила об отправке в Польшу трех истребителей Rafale в рамках операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж").

В минувшую пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников".