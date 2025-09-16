Нетаньяху считает оправданным удар Израиля по ХАМАС в Катаре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал оправданным удар Армии обороны Израиля по представителям палестинской группировки ХАМАС в Катаре.

По его словам, которые приводит информагентство ЭФЭ во вторник, Катар, выступая посредником в урегулировании ближневосточного конфликта, укрывает, служит организующей силой и финансирует ХАМАС.

"Если бы Катар хотел, он с легкостью мог бы оказать значительно большее давление на ХАМАС, и это помогло бы нам освободить всех наших заложников еще в первые месяцы войны", - сказал Нетаньяху.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения.