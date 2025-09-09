В ХАМАС заявили о шести погибших из-за авиаударов по Дохе

Лидеров движения среди них нет, утверждает группировка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Все высокопоставленные члены политического бюро движения ХАМАС выжили после удара Израиля по Дохе, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление палестинской группировки.

По ее утверждению, погибли шесть человек, в том числе сын одного из лидеров ХАМАС.

"Это вновь указывает на желание (Израиля - ИФ) подорвать любые возможности для достижения соглашения", - заявила группировка.

Ранее власти Израиля сообщили, что нанесли авиаудары против руководства ХАМАС. Очевидцы сообщили о взрывах в столице Катара. Позже СМИ сообщили, что речь шла об авиаударе Израиля по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя базирующийся в столице Катара Халед Машаль.