В МВФ считают, что госдолг Украины нуждается в глубоком урегулировании

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Государственный долг Украины нуждается в "глубоком урегулировании", но даже в случае успешного завершения реструктуризации, восстановление устойчивости долга еще потребует существенной бюджетной корректировки и исключительного финансирования со стороны доноров, считает Международный валютный фонд.

"Для решительного восстановления приемлемого уровня долга и поддержания адекватного уровня международных резервов потребуется достаточно глубокое урегулирование долга", - говорится в материалах МВФ по итогам третьего обзора программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Фонд отмечает, что динамика долга и возможности финансирования Украины после второго обзора программы EFF в декабре 2023 года ограничены как в базовом, так и в неблагоприятном сценариях, и даже с учетом фискальной корректировки и официальной поддержки эти показатели по-прежнему находятся за пределами управляемых уровней.

В документах отсутствует прямое упоминание о желательности частичного списания долга, в то же время МВФ заявляет о необходимости для Украины снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и к 65% ВВП в 2033 году.

Среди целей реструктуризации также заявлено, что валовые потребности в финансировании должны составить в среднем 8% ВВП в постпрограммный период (2028-2033 годы).

В качестве дополнительных целей при реструктуризации, помимо снижения долга до 82% ВВП к 2028 году, указано также уменьшение расходов на обслуживание долга по внешним обязательствам до 1-1,8% ВВП (с $1,9 млрд в 2024 году до $3,5 млрд в 2027 году).

Согласно материалам МВФ, официальные органы Украины и их консультанты по долгу завершают техническую работу с целью разработки долговой операции, соответствующей целям программы по обеспечению устойчивости долга. Они планируют представить кредиторам первоначальные предложения в ближайшее время, что соответствует их намерению завершить реструктуризацию к середине года и до истечения срока моратория на выплаты по долгу в августе 2024 года.

"Таким образом, персонал (МВФ) продолжает оценивать государственный долг как устойчивый на перспективной основе", - говорится в обновленной программе.

"В рамках урегулирования (treatment) внешнего коммерческого долга, которое мы планируем завершить к середине 2024 года, мы будем стремиться к получению адекватного облегчения потоков долговых операций, в том числе от реструктуризации внешнего коммерческого долга, в 2024 году и в последующий период в соответствии с параметрами программы", - в свою очередь заявили украинские власти в обновленном меморандуме финансовой и экономической политике.

Чтобы отразить эти изменения, до конца этого года будет подготовлена и опубликована среднесрочная долговая стратегия, отмечается в меморандуме.

Как сообщалось, накануне утверждения МВФ в конце марта 2023 года новой четырехлетней программы расширенного финансирования для Украины (EFF) на $15,6 млрд группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") по результатам встречи с участием представителей МВФ и Всемирного банка предоставила финансовые гарантии для этой программы. Они предполагают на период ее действия (2023-2027 годы) продление паузы (standstill) по выплатам Украиной долга странам группы. Условием такой отсрочки являются аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, преимущественно держателей еврооблигаций.

В свою очередь Минфин Украины 24 марта 2023 года заявил, что правительство страны на время программы обязуется предпринять ряд мер по управлению государственным внешним долгом, чтобы достичь трех целей: восстановить долговую устойчивость, сохранить ликвидность и уменьшить дефицит финансирования и создать необходимые условия для участия коммерческого сектора в восстановлении экономики.

"Украинские власти рассмотрят несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о цели восстановить доступ Украины на рынок как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса", - отметил тогда Минфин.

Согласно его заявлению, ведомство ожидало начала переговоров с держателями еврооблигаций на $20 млрд о новой реструктуризации в начале 2024 года, чтобы завершить их не позднее середины 2024 года.

На днях Reuters сообщил, что зарубежные держатели еврооблигаций Украины ведут переговоры о формировании комитета кредиторов в преддверии диалога о реструктуризации, который может начаться перед весенним собранием МВФ, начало которого запланировано на 17 апреля в Вашингтоне.