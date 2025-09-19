Трамп обсудит с Эрдоганом торговые соглашения и закупки военной техники

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен 25 сентября провести в Вашингтоне переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященные в том числе торговым вопросам и приобретению вооружений.

"Я буду рад принять Эрдогана в Белом доме 25 сентября", - написал Трамп в Truth Social.

"Мы работаем с ним над множеством торговых и военных сделок, в том числе по крупномасштабному приобретению самолетов Boeing, над крупным соглашением по истребителям F-16; продолжим переговоры по истребителям-бомбардировщикам F-35, которые как мы полагаем, завершатся хорошо", - продолжил Трамп.

Он отметил, что всегда поддерживал очень хорошие отношения с Эрдоганом.

В конце июня посол США в Турции Томас Баррак предположил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35, которое последовало после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A после того, как Турция приобрела С-400. США вводили против Турции ограничительные меры, предусмотренные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).