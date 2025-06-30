Турция до конца 2025 года может вернуться в программу производства F-35

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35, которое последовало после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил Anadolu посол США в Турции Томас Баррак.

"Решения по F-35 можно достичь к концу этого года", - сказал дипломат.

По его словам, тема F-35 давно стоит на повестке дня, и США и Турция хотят "оставить этот вопрос в прошлом". Баррак предположил, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут указание госсекретарю Марко Рубио и главе турецкого МИД Хакану Фидану разобраться этим вопросом. Посол добавил, что Конгресс США также готов снова заняться данной проблемой.

"В ближайшие несколько месяцев вы увидите новую встречу между нашими двумя лидерами и двумя министрами иностранных дел, возобновление двусторонней повестки дня, все эти вопросы, которые обсуждались в течение пяти лет", - заверил Баррак.

Он назвал самолеты F-35 и F-16 важной составляющей оборонного потенциала Турции.

Ранее Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A после того, как Турция приобрела С-400. США вводили против Турции ограничительные меры, предусмотренные Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).