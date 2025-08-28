Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили Ближний Восток и Украину

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, а также двусторонние отношения, сообщается в четверг на сайте госдепа.

"Они обсудили продолжающуюся поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке и пришли к соглашению о необходимости продолжения дипломатических усилий для завершения российско-украинского конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что министры также обсудили укрепление американо-турецких отношений и сотрудничество в рамках НАТО.

В свою очередь, Daily Sabah отмечает, что Фидан подчеркнул готовность Турции способствовать урегулированию украинского кризиса.

Также министры обсудили ситуацию в секторе Газа, глава МИД Турции отметил необходимость улучшить гуманитарную ситуацию в анклаве и достичь перемирия.