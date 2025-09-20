Активная фаза учений "Рубеж-2025" в Киргизии завершена

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Киргизии завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) ОДКБ "Рубеж-2025", сообщили в субботу в пресс-службе организации.

"В условиях нарастания конфликтного потенциала в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, главными задачами КСБР ЦАР остаются готовность к отражению внешней военной агрессии, к противодействию террористическим вызовам и к своевременному реагированию на угрозы национальной и региональной безопасности", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, чьи слова приведены в сообщении.

По его словам, на всех этапах учения учитывался опыт, полученный в ходе специальной военной операции, также отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия и применения беспилотной авиации.

По данным ОДКБ, на завершающем этапе учений, военные отработали высадку тактического воздушного десанта и отселение местного населения из района боевых действий в пункты временного размещения, комплексное огневое поражение незаконных вооруженных формирований, совместные действия специальных подразделений по освобождению судна в акватории, зачистку населенных пунктов и ликвидацию последствий боевых действий.

"Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учения составляла около 1200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, БпЛА и боевых катеров", - сообщили в организации.

Активная фаза военных учений ОДКБ "Рубеж-2025" проходила в Киргизии с 17 по 20 сентября.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.