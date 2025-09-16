Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025".

Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Практическая фаза белорусско-российских учений проходит на полигонах в России и Белоруссии.

Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги и квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.

За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.