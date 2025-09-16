Поиск

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025".

Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Практическая фаза белорусско-российских учений проходит на полигонах в России и Белоруссии.

Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги и квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.

За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.

Мулино Владимир Путин РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });