Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я высоко ценю наш диалог с президентом Российской Федерации. Он очень конструктивный, потому что наши обсуждения проходят открыто, честно, в партнерской атмосфере", - сказал он на брифинге с журналистами в рамках съезда правящей партии "Гражданский договор".

"Мы нашли, находим и будем искать решения многих проблем, которые, казалось бы, вызывали сложности", - подчеркнул Пашинян, выразив мнение, что "для этого очень важно наше личное взаимное доверие с нашими уважаемыми российскими партнерами".

Касаясь вопроса журналиста о том, что он и другие представители политической силы неоднократно заявляли, что РФ ведет гибридную войну против Армении, Пашинян заявил, что "есть партнеры, которые считают, что Россия ведет гибридную войну против Армении, и у партнеров есть определенные обоснования". "К сожалению, такую логику развивают ряд российских телеканалов или отдельные спикеры, но я не рассматриваю наши отношения с точки зрения данной логики", - сказал премьер.

Ранее в ходе своего выступления на съезде правящей партии премьер-министр Армении заявил, что страна будет идти по пути укрепления отношений с РФ.