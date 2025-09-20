Поиск

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высоко ценит диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я высоко ценю наш диалог с президентом Российской Федерации. Он очень конструктивный, потому что наши обсуждения проходят открыто, честно, в партнерской атмосфере", - сказал он на брифинге с журналистами в рамках съезда правящей партии "Гражданский договор".

"Мы нашли, находим и будем искать решения многих проблем, которые, казалось бы, вызывали сложности", - подчеркнул Пашинян, выразив мнение, что "для этого очень важно наше личное взаимное доверие с нашими уважаемыми российскими партнерами".

В миреПашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активнымЧитать подробнее

Касаясь вопроса журналиста о том, что он и другие представители политической силы неоднократно заявляли, что РФ ведет гибридную войну против Армении, Пашинян заявил, что "есть партнеры, которые считают, что Россия ведет гибридную войну против Армении, и у партнеров есть определенные обоснования". "К сожалению, такую логику развивают ряд российских телеканалов или отдельные спикеры, но я не рассматриваю наши отношения с точки зрения данной логики", - сказал премьер.

Ранее в ходе своего выступления на съезде правящей партии премьер-министр Армении заявил, что страна будет идти по пути укрепления отношений с РФ.

Армения Никол Пашинян РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

США ограничивают экспорт вооружений в связи с внутренним дефицитом

Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с самолетами в Эстонии

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7186 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });