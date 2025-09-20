Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Армения будет идти по пути укрепления отношений с РФ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу на съезде правящей партии "Гражданский договор".

"Наши отношения с Россией находятся на этапе трансформации, преобразования, и позвольте мне выразить убежденность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы будем идти по пути укрепления наших отношений с Россией", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что сегодня Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, но также продолжает сотрудничать с РФ.

"Трудно недооценивать важность наших отношений с Российской Федерацией. Наш политический диалог и впредь будет оставаться активным", - заявил премьер Армении.