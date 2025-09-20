Пашинян заявил о намерении активизировать усилия по вступлению Армении в ЕС после выборов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Армения, в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года правящей партии "Гражданский договор", активизирует усилия по вступлению республики в ЕС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы активизируем наши усилия по вступлению Армении в Европейский союз, не вступая в противоречие с регионализацией, а также с внешней политикой балансирования", - сказал он на съезде партии.

Пашинян также коснулся темы нормализации отношений с Турцией, отметив, что эта страна может обеспечить сухопутное сообщение с Евросоюзом.

"Наш активный диалог с Турцией показывает, что в ближайшем будущем у нас появится наземное транспортное сообщение с Турцией, а значит, и с Европейским союзом", - заявил премьер Армении.

В марте этого года парламент принял закон "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе".

В июле Пашинян заявлял о желании Армении стать членом Евросоюза. "От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС", - сказал тогда он на пресс-конференции.

По его словам, во время встреч и обсуждений армянская и европейская стороны констатировали, что это непростой процесс. "Думаю, что через 20 лет Армения станет членом ЕС", - заявлял Пашинян.