Таллин заявил о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии заявили, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики.

"Утром в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо, пробыв там почти двенадцать минут", - сообщил генеральный штаб Сил обороны.

По его данным, транспондеры самолетов были выключены, отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами.

Как сообщил МИД Эстонии, внешнеполитическое ведомство "вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии".

"В этом году Россия четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестоким", - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

