Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Подчеркивается, что "полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля".

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - уточнили в ведомстве.

По словам российских военных, перелет МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был плановым.

Накануне генштаб сил обороны Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло.

По официальным данным, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Воздушно-космических сил РФ.