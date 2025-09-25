Спецпосланник США предвидит прорыв в решении проблемы Газы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидается прорывное решение проблемы сектора Газа, сообщает Bloomberg.

"Мы надеемся и, я бы сказал, даже уверены, что в ближайшие дни мы сможем объявить о каком-то прорыве", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", проходящем в Нью-Йорке параллельно с сессией Генассамблеи ООН.

Ранее в кулуарах сессии президент США Дональд Трамп встретился с официальными лицами Египта, Катара, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана и представил им план урегулирования из 21 пункта по прекращению войны в Газе и созданию правительства после свержения ХАМАС.

Как сообщил портал Axios, план вызвал положительные отклики участников встречи. Он среди прочего предусматривает освобождение всех оставшихся заложников, прекращение огня на постоянной основе, постепенный вывод всех израильских войск из анклава.

Послевоенное устройство предполагает создание механизма управления c Газой без участия ХАМАС, формирование сил безопасности, в состав которых войдут палестинцы, а также военные из арабских и мусульманских стран, финансирование этими странами новой администрации и реконструкции сектора.

Как сообщили источники Axios, арабские лидеры выдвинули Трампу несколько условий для поддержки его плана: Израиль не будет аннексировать некоторые районы Западного берега и оккупировать некоторые районы сектора Газа, прекратит подрывать статус-кво мечети Аль-Акса, гуманитарная помощь анклаву немедленно увеличится.

Встреча состоялась после того, как Франция, Великобритания, Канада и ряд других стран на сессии ГА ООН объявили о признании Палестины.