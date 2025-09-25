Спецпосланник США заявил о продолжении переговоров с Ираном по ядерной проблеме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в среду, что Вашингтон продолжает диалог с Ираном в условиях возможного возобновления санкционного режима против Тегерана.

"Что касается Ирана, мы ведем с ним переговоры (...) Мы разговариваем со всеми, как и должны. Такова наша работа - решать проблемы дипломатическим путем", - сказал он на саммите "Конкордия" в Нью-Йорке, проходящим параллельно с сессией Генассамблеи ООН.

Уиткофф добавил, что США хотели бы "найти постоянное решение, и договорится по вопросу восстановления санкций, а если не сможем - санкции будут такими, какими и должны быть".

"Это правильное лекарство от того, что происходит", - подчеркнул спецпосланник.

Уиткофф отметил, что США "не хотят причинять им (иранцам - ИФ) вред", но Иран "находится в сложном положении", поскольку "евротройка" (Великобритания, Франция и Германия) 28 августа инициировала запуск механизма возобновления санкций в соответствии с Совместным всеобъемлющим планов действий по ядерной проблеме Ирана от 2015 года.