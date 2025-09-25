Израильские самолеты нанесли удары по хуситам в Сане

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли ряд ударов по объектам хуситов в столице Йемена Сане, сообщает в четверг израильское военное командование.

"Некоторое время назад десятки самолетов израильских ВВС под руководством разведки ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям, принадлежащим службам безопасности и разведки террористического режима хуситов в районе Саны в Йемене", - говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Отмечается, что под удары попали здание генштаба хуситов, объекты служб безопасности и разведки, а также несколько военных объектов.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары стали ответом на враждебные действия хуситов против Израиля, в том числе на запуски беспилотников и ракет.

The Times of Israel со ссылкой на военных сообщает, что около 20 израильских истребителей применили более 65 средств поражения в ходе атаки на йеменскую столицу. По данным газеты, самолеты нанесли удары по семи целям.