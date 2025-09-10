ВВС Израиля нанесли удары по Сане и провинции Эль-Джауф в Йемене

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам йеменских хуситов в столице страны Сане и провинции Эль-Джауф, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по военным целям хуситов, в том числе военным лагерям, в которых находятся "боевики террористического режима", военный штаб по связям с общественностью и топливохранилище, которое использовали хуситы.

Операция названа ответом на обстрелы хуситами территории Израиля.

Йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что над Саной работали средства ПВО, отражающие атаки Израиля. По данным канала, Израиль также нанес удары по правительственному комплексу в округе в округе Эль-Хазм в провинции Эль-Джауф.